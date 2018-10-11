Кулеба: Наша цель неизменна - заставить РФ выполнять свои обязательства в СЕ

краина стремится заставить Россию выполнять свои обязательства в Совете Европы и требования решений, принятых в ответ на агрессию против Украины, заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.



"Что-то в России подгорает. Очень она тяжело переживает поражение и уже запуталась в угрозах: То они выходят из ПАСЕ, то из всего Совета Европы. Выход - это не трагедия. А наша цель неизменна - заставить Россию выполнять свои обязательства в Совете Европы и требования решений, принятых в ответ на агрессию против Украины", - написал Д.Кулеба на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.



Ранее, украинские парламентарии-члены делегации Верховной Рады в ПА Совета Европы сообщили, что доклад по изменениям в устав ПАСЕ о полномочиях делегаций, который лоббировала РФ, перенесли на январь 2019 года.

