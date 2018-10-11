В КГГА назвали плюсы отсутствия горячей воды

Жителям Киева удалось сэкономить с начала мая от 1,5 до 3,6 тысячи гривен благодаря отсутствию горячей воды. Об этом заявил заместитель главы администрации города Петр Пателеев, пишет «Украинская правда».



При этом он отметил, что люди все равно грели воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество. «Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола) — сэкономили 1,5 тысячи гривен», — сказал Пателеев.



По словам чиновника, подачу горячей воды возобновят после утверждения судом соглашения между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго». Пателеев отметил, что Киев вернет «Нафтогазу» 2,3 миллиарда гривен долгов, но не будет платить штрафы и пени.

