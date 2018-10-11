Павел Демчина: НАБУ по поддельным постановлениям суда получило доступ к 150 телефонам

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины получили доступ к 150 мобильным телефонам, в частности, заместителей министров, по «левым» постановлениям судов, что является уголовно наказуемым правонарушением.

Об этом во время брифинга для журналистов заявил начальник Главного управления «К» Службы безопасности Украины Павел Демчина.

По его словам, ему понятно, почему НАБУ хочет, чтобы СБУ не участвовало в процессе представления доступа к каналам связи.

«МВД, разведка и абсолютно все остальные силовые структуры в Украине получают доступ к телефонам через Службу безопасности Украины. Никому это не мешает. Мешает это только НАБУ. По сути наша задача – это просто вставить штекеры туда, куда они попросили. Это делает технический сотрудник по решению суда. Для чего нужно, чтобы нас в этом процессе не было – я прекрасно понимаю. Для того, чтобы никто не выявил их (НАБУ, - прим.) нарушения в этой сфере», - объяснил Павел Демчина.

Этому, как говорит первый заместитель главы СБУ, есть ряд подтверждений: начиная с истории «прослушки» тысяч мобильных телефонов на курорте «Буковель», заканчивая недавней историей с попыткой установить «жучки» в беседке во дворике Специализированной антикоррупционной прокуратуры при том, что разрешение «слушать» было выдано только на одного человека. Рассказал Павел Демчинаи о еще одном подобном факте нарушения со стороны НАБУ.

«Есть уголовные производства по факту того, что под постановление суда, которым разрешалось проводить определенные следственные действия, сотрудники НАБУ получили доступ к 150 телефонам, ссылаясь на постановления суда, которые были совершенно по другим производствам. Это – уголовное наказуемое преступление», - заявил Павел Демчина на брифинге.