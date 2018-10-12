ОБСЕ обнаружила 12 "Буков" ВСУ в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировали 12 единиц ЗРК "Бук" ВСУ в Константиновке, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. По словам Лукашевича, ставка на агрессивный национализм, пропагандистская риторика и пробуксовка переговоров в Минске связаны с тем, что Киев по-прежнему нацелен на силовое решение конфликта.

"ВСУ наращивают военный потенциал на линии соприкосновения. СММ вновь зафиксировала ЗРК "Бук" — теперь 12 единиц на железнодорожной станции в Константиновке (4 октября), а также переброску железной дорогой через станцию в населенном пункте Рубежное десяти РСЗО "Ураган" калибром 220 мм (8 октября)", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Он добавил, что силовики используют гражданские и демилитаризованные объекты в военных целях.

