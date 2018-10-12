Обобрать, чтобы лучше жилось!

Первое, что порадовало после возвращения из отпуска, это то, что мэр Киева Виталий Кличко и в киевской власти, и в руководстве страны в целом – не один такой. Я-то думал, что он один публично задает тренды безумия, никого не стесняясь в таком наглом набивании собственных карманов и считая всех вокруг ничего не понимающими идиотами, а он не один. Во всяком случае, в Киевской госгорадминистрации (КГГА) вся палата в сборе. Клейма уже не на ком ставить, и можно быть уверенным: эти своего не упустят, живым и здоровым никого не выпустят и таки доведут страну до ручки.



И такое знание – это уже хорошо. Это хоть какая-то определенность фактически по Бисмарку, который говаривал, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.



А значит, и европейской безвизовой нации тоже ловить нечего. Вместе со страной, как говорят скептики, «гыгнется» и она. Но произойти это должно не просто так, а со словами благодарности за этот скорый конец на устах. И опять в этом всех опередила КГГА. Заммэра Киева Петр Пантелеев оказался достоин этого своего мэра и объяснил деградацию и упадок городского хозяйства, приведшие город к отсутствию горячей воды на протяжении последних 7-8 месяцев, не полной тупоголовостью киевских властей и их неумением наводить хоть элементарный порядок в «эвуропэйскому мисти, дэ стояв майдана», а стремлением их... сэкономить деньги киевлян. «Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола), сэкономили 1,5 тысячи гривен», – сказал этот самый Пантелеев. Представляете, город в значительной части своей практически запаршивел и начал вонять, но люди зато сэкономили чуть больше 50 баксов. Да за это, тупые вы мои земляки, не ругать, а благодарить Кличко и его команду надо!



Более того – надо распространять этот опыт чудеснейшей экономии и на другие сферы ЖКХ. Как минимум! Некоторые благодарные киевляне, кстати, уже так и делают – предлагают отключить электричество и газ. А потом вырубить и холодную воду вообще! Вы представляете, как распухнут после этого кошельки нации? Да фактически любой сможет воспользоваться безвизом и отведать братиславской кавы с парижскими круассанами. На ступеньках венской оперы!



Почему на ступеньках оперы, а не внутри нее? А внутрь просто могут не пустить. Из-за вонючего запаха давно немытых тел. Например, зимой, когда не все укры и арии, шумеры и трипольцы, патриоты и идиоты, составляющие костяк благодарной нации, смогут омыть грязные и вонючие телеса в проруби. Или грязным неубранным снегом, щедро оставленным коммунальными службами на обочинах дорог, а то и прямо на улицах. Ну, тупые они, эти европейцы, изнеженные коммунальными благами и дорогими французскими парфюмами.



«Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола), сэкономили 1,5 тысячи гривен», – сказал этот самый Пантелеев. Представляете, город в значительной части своей практически запаршивел и начал вонять, но люди зато сэкономили чуть больше 50 баксов

Власть, заметила, что народ начал мощно экономить и богатеть, и потому решила воспользоваться этим. В целях, ясное дело, пополнения госбюджета и обдирания богатеньких. Так, Нацбанк Украины подсчитал депозиты украинцев и выяснил, что в то время, когда нация экономила и воняла, воняла и экономила, объем гривневых счетов в украинских банках только за сентябрь 2018 года вырос на 1,5% – до 501,930 млрд. грн., валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,2%, до 14,051 млрд. долл.

Не понимают, что если до одури петь «Щэ нэ вмэрла...», то и Путин не осмелится напасть, и воняет меньше, потому что в коллективе с одинаковым смрадом ко всему легче привыкнуть. И можно вообще не замечать «амбре»-букет тонких ноток немытых подмышек, замшелых от скатавшейся грязи с потом и переходящих в толстую ароматную струю выгребной ямы. Как этим летом в киевском метро, когда люди не мылись, а экономили. Не все европейцы ездили и оценили, дураки эдакие. Потому, кстати, европейцы никогда и не поймут, почему этим же летом проезд в метро в Киеве вырос до 8 гривен за одну поездку, а укры и шумеры, а также новые «кыяны з Коломыйи чы Франкивська», которых в Киев занесло после евромайдана в поисках работы и пропитания, никак не возмущались. Денег у них на повышение хватало – они же экономили на горячей воде, либо весело плескаясь в окрестных водоемах, либо ментально и привычно вообще не моясь...Так что не все так плохо в стране победившего майдана, который стоял и за то, чтобы новая власть научила жить по-новому – экономно, весело, патриотично. Она и научила. И справедливости ради надо лишь сказать, что мэр Кличко с командой из всяких там изобретательных Пантелеевых – не совсем первопроходцы в этом деле убийства городского ЖКХ. Они просто подло, цинично, но смело и мужественно озвучили первыми то, о чем в провинции, уже давно завонявшейся без горячей воды, отсутствующей годами, пока стеснялись говорить. Ведь почти по всей Украине уже так – всю сферу ЖКХ признали пережитком тяжелых тоталитарных савецких времен и злостным позорным наследием «кровавой панды», которая подло и цинично пыталась обеспечить старый привычный и комфортный способ жизни. И убивают. Не нужен он (комфорт, свидетельствующий о пристойном образе жизни) тем, кто слез со смерек в Галичине, чтобы строить «украинскую Украину» по всей стране, а потом дружно валить в Европу. Или в Подмосковье. Чтобы подтирать там жо...ы старикам, мести улицы, обслуживать бордели и обочины дорог и строить дачки местным изнеженным богачам! Повторяю: НЕ НУЖЕН! Они веками не мылись, и нечего сейчас привыкать. А поскольку новые шумеры – это элита новой освобожденной майданом нации, то и всем остальным нужно на них равняться. И, как минимум, начинать с того, что так же вонять в транспорте. Это, кажется, теперь воздух той свободы и запах «справжньойи дэмократийи», за которые и стоял майдан. И спасибо Кличко и Пантелееву, что этих зажравшихся киевлян макнули в ноу-хау постмайданья. С головой макнули. По самую мотню и паховую область, которые теперь тоже соответственно попахивают, добавляя новые букеты в общий воодушевляющий на европейские свершения смрад нации. Но зато, напоминаю, экономия какая! Целых 50 баксов, а то и поболе!И если вы думаете, что такие шикарные инициативы с мест остались незамеченными центральной властью, то ошибаетесь. Вот как вы думаете, почему вдруг резко начали расти цены? На все – от бензина до продуктов питания? Она, власть, заметила, что народ начал мощно экономить и богатеть, и потому решила воспользоваться этим. В целях, ясное дело, пополнения госбюджета и обдирания богатеньких. Так, Нацбанк Украины подсчитал депозиты украинцев и выяснил, что в то время, когда нация экономила и воняла, воняла и экономила, объем гривневых счетов в украинских банках только за сентябрь 2018 года вырос на 1,5% – до 501,930 млрд. грн., валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,2%, до 14,051 млрд. долл.Это же какие сумасшедшие деньжищи, оказывается, скопились у людей! Да, в банках, но у людей же! И они, деньги, еще не охвачены строительством «украинской Украины», идущей в Европу. И их пока нельзя присвоить и разворовать! Нет, их (все те же деньги) можно, конечно, украсть, если обанкротить банки, но многие держат свои сбережения в банках с иностранным капиталом, и если обдирать иностранцев, то внешние кураторы могут обидеться. Начнут что-то вякать про плохой инвестиционный климат, неблагоприятные условия для ведения бизнеса, незащищенность деловых людей, то да се. А это может привести к окончательному сворачиванию внешнего кредитования таких «зубров» с мошной, как МВФ или Всемирный банк, ЕС или США.Поэтому лучше ростом цен обирать свой народ. Для пользы, разумеется, этого же народа. С народом все ясно: чем меньше у него будет денег, тем меньше он будет есть, а значит, жить и умирать здоровым. Прекрасно? А как же! Ну, а тем, кто случаем заболел и состарился, так и вообще лафа: без денег на лекарства и врачей, без нормальных пенсий прямой и – это главное – ускоренный путь на кладбище. И всем хорошо. И людям не надо мучиться, и власти о них заботиться.Ну и, конечно же, отсутствие денег у людей – это полезно и для собственной безопасности властей. Известно же, революции свершаются тогда, когда люди живут более-менее зажиточно и им хочется еще чего-то большего. А вот когда люди недоедают, борются за выживание или за пропитание, тогда случаются стихийные голодные или любые иные бунты, которые легко подавлять и усмирять. Разделяя и властвуя, подкармливая одних и натравливая их на других. Это у них и называется «искусством управления государством» или, если хотите, «политикой». Вот для того, чтобы у власти все было в шоколаде, а у людей поменьше денег, например, и раскручивается инфляция, ослабляется национальная валюта (чтобы вымывалась из карманов побыстрее) и тотально вздувается рост цен. На все. И всем, повторяю, хорошо. Ну, по крайней мере, власть в Украине так думает. А как думает, так и делает. Вот только две циферки в подтверждение сказанного: фактический показатель инфляции в Украине в сентябре на уровне 8,9% в годовом выражении оказался выше прогноза Национального банка Украины, опубликованного в июльском инфляционном отчете (8,3%), а рост цен на топливо ускорился до 22,7% в годовом выражении. И хочешь – едешь, хочешь – стоишь, а тебя вся равно обирают до нитки и обдирают, как липку. Это же элементарно, Ватсон.......Но возвращаясь к отсутствию горячей воды, уже можно говорить, что дело тут не только в вони или в стремлении властей заставить людей экономить. Дело в стремлении и на этом деле их обобрать и заставить вольно или невольно раскошелиться. Особенно тех, кто не хочет «шумеризироваться» и идти в Европу вонючим. Тот же Пантелеев, зам Кличко, признал: упрямые киевляне, стремящиеся сохранить человеческий облик и не вонять, все равно грели воду на газовых или электрических плитах. И платили за газ или электричество. А это совсем другие деньги, чем за воду. Так что и здесь позаботились о людях – чистили их карманы, как пылесосом. Мол, нечего выпендриваться: или воняйте, как все, или раскошеливайтесь...P.S. А на месте тех, кто держит свои деньги на счетах в банках, надеясь, наверное, получить что-то с процентов на вкладах (не вижу другой логичной причины, чтобы нести свои деньги этим «акулам»), я бы обратил внимание на еще одну новость: по состоянию на 1 октября 2018 года украинские банки за январь-сентябрь 2018 года сократили количество действующих структурных подразделений на 729 единиц – до 8,760 тысячи. И наибольшее количество отделений закрыли банки государственной формы собственности – «Ощадбанк» (461) и «ПриватБанк» (205). Так что если вдруг Украина объявит дефолт, то людские денюжки в этих банках скорее всего, как говорится, тю-тю в первую очередь. Может, к этому все и идет. А директор Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен еще и подначивает: мол, если рост ВВП Украины будет такой, как сейчас, то чтобы догнать, например, Польшу, понадобится еще лет сто. Как бы говорит эта Сату: нехер вам ловить в Украине – валите из нее, пока живы и окончательно не ограблены...