Порошенко уравнял в правах военнослужащих женщин и мужчин

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении воинской службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях".



"Закон предоставляет равные возможности лицам обоих полов при заключении контракта на прохождение воинской службы и определяет, что женщины могут заключать контракт на прохождение воинской службы до достижения предельного возраста пребывания на воинской службе", - говорится в сообщении на официальном сайте президента в пятницу.



Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, увеличению количества женщин на военной службе, в частности, на высших воинских должностях.



Закон закрепляет принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.



Документ отменяет необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и в прохождении военных сборов мужчинами и женщинами.

