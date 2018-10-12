Зенит убрал из продажи футболки с фамилией Кокорин

Руководство питерского Зенита принимает лихорадочные меры, что свести для клуба к минимуму имиджевые потери от скандальной истории со своим игроком Александром Кокориным. Напомним, он задержан на два месяца и доставлен в знаменитую Бутырку за драки в Москве.



В питерском аэропорту Пулково службы Зенита после скандала оперативно заменили баннер с нападающим Александром Кокориным на другого форварда команды - Артема Дзюбу. Об этом в своем Twitter сообщил, пользователь с ником 78.



В официальном клубном магазине Зенита в аэропорту сообщили, что баннер был заменен еще 9 октября, на следующий же день как в сети появилось видео "похождений" в Москве Кокорина и его друга Павла Мамаева, игрока ФК Краснодар. Из клубного магазина также убрали из продажи все игровые футболки с фамилией Кокорина.



Напомним, что форвард Зенита Кокорин и хавбек Краснодара Павел Мамаев в центре Москвы избили высокопоставленного чиновника Минпромторга России и водителя ведущей Первого канала. Вчера, 11 октября, суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.



