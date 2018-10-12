Киевский аэропорт вдвое расширит терминал

В международном аэропорту Киев им. Игоря Сикорского планируют существенно расширить терминал А и вдвое увеличить его пропускную способность. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает пресс-службы аэропорта в Facebook.



Отмечено, что проект оценивается в 630 млн грн, а работы планируют завершить в мае 2019 года. В результате площадь терминала А увеличится на 9,5 тыс. кв. м.



"На первом этаже нового крыла терминала будет 18 стоек регистрации и девять пунктов надзора за авиационной безопасностью. На втором - 18 стоек пограничного контроля. Пассажиры будут проходить его быстрее и попадать в зону ожидания с тремя ресторанами, двумя барами, двумя магазинами дьюти-фри", - говорится в сообщении.



В планах владельцев аэропорта также строительство на территории аэропорта Киев ангаров для самолетов и трехзвездочного отеля, заявили в пресс-службе.

