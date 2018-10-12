КСУ признал неконституционным сбор Минфином персональных данных граждан

Конституционный суд в четверг, 11 октября, признал противоречащими Конституции положения Бюджетного кодекса, которые позволяли министерству финансов собирать персональные данные граждан для верификации социальных выплат. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает пресс-служба суда.



Конституционный суд пришел к выводу, что такая практика является своевольным вмешательством в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.



"Конституционный суд считает, что полномочия Минфина на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, является дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы они согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола", - говорится в сообщении.



При этом Конституционный суд отмечает, что министерство может быть наделено полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели. Однако из-за отсутствия каких-либо границ дискреции, установленной законом, относительно дальнейших действий с информацией, содержащей персональные данные, исключается даже минимальную защиту субъекта персональных данных.



В результате КСУпринял решение, что отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса о праве Министерства получать информацию, содержащую персональные данные, противоречащие части первой статьи 8, части второй статьи 32 Конституции Украины.



Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

