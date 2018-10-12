Глава МИД Венгрии раскритиковал политику Украины по Закарпатью

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал действия Киева по отношению к жителям Закарпатской области, которые якобы имеют, помимо украинского, венгерское гражданство. Политика украинских властей в их отношении, по мнению министра, "достигла ужасающего дна", указано в тексте заявления, опубликованного в четверг.



"Самое страшное в том, что правительство соседней страны не осудило и не опротестовало публикацию петиции с призывом депортировать венгров, проживающих в Закарпатье, на сайте украинского парламента, - указал министр. - Парламент Киева сговорился с этими экстремистами, которые распространили личные данные сотни венгров Закарпатья".



Предложение депортировать из Закарпатья жителей, имеющих венгерское гражданство, по мнению Сийярто, "наводит на мысли о самых темных диктатурах".



9 октября на скандальном сайте "Миротворец" были размещены личные данные 313 депутатов и госслужащих Закарпатской области, которые якобы помимо украинского имеют еще и венгерское гражданство. В списке значатся представители почти всех районов области, в том числе Виноградовского, Береговского, Иршавщины и Ужгорода. Ранее этот сайт разместил данные самого Сийярто, обвинив в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". Поводом для этого стало появление видео, якобы снятого в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области, на котором запечатлена выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья.



Из-за этого скандала Киев объявил персоной нон грата венгерского консула в Берегово. Правительство Венгрии в ответ выслало консула Украины.



10 октября посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД в связи с публикациями на сайте "Миротворец" и петиции на сайте украинского парламента с требованием депортировать всех граждан с украинским и венгерским гражданством. Как рассказал госсекретарь венгерского МИД Левенте Мадьяр, посол Украины объяснила, что руководство ее страны не имеет отношения к деятельности сайта "Миротворец" и петиции на сайте парламента.

