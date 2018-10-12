Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высоком уровне

Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне. Об этом сообщил в пятницу в Сеуле на брифинге для журналистов представитель министерства объединения Пэк Дэ Хён.



"Север и Юг осуществляют консультации относительно подготовки к скорейшему проведению нового раунда переговоров на высоком уровне, цель которых - реализация совместной Пхеньянской декларации", - сказал чиновник. Он отметил, что сторонам предстоит договориться относительно повестки встречи и места проведения диалога.



Лидеры Республики Корея и КНДР в ходе саммита в Пхеньяне 19 сентября подписали совместную декларацию, которая предусматривает снижение военной напряженности на Корейском полуострове и развитие двусторонних обменов.



