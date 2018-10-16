Журналиста Евгения Плинского обвиняют в вымогательстве

Крупнейший в Украине интернет-магазин подает в суд на журналиста телеканала «1+1» Евгения Плинского. Ведущего программы «Секретные материалы» обвиняют в вымогательстве. Об этом нам рассказали в отделе коммуникаций компании.

– Весной 2018 года Плинский безосновательно обвинил нашу компанию в продаже контрабандной техники и обмане покупателя. Перед тем, как снять сюжет и разместить видео на канале в YouТube, Евгений Плинский предпринял несколько попыток связаться с нами и предложить платные услуги по дискредитации конкурентов –импортеров бытовой техники и электроники. Наша компания соблюдает требования законодательства и поддерживает любые инициативы по борьбе с контрабандой. Мы отказались от продажи продукции бренда Apple, так как она поступает в Украину «серым» путем. Нам не всегда нравятся технологии и методы работы наших конкурентов, но мы никогда не опускались до того, чтобы «заказывать» других участников рынка. Мы не финансируем информационные кампании, направленные надискредитацию конкурентов, –поделился один из сотрудников.

В «материальной поддержке» журналисту Плинскому было отказано. Через две недели последовала реакция – на YouТubeканале Плинского появилось видео с рассказом о том, как через интернет-магазин без документов продают контрафактный товар.

В компании сообщили, что не стали подавать в суд, так как посчитали случившееся недоразумением. Но журналист продолжил размещать в социальных сетях информацию клеветнического характера.

– Клевета Плинского сталасистемной. В Фейсбуке он размещает тексты о «мутных схемах» нашей сети, передергивая факты и манипулируя данными, – комментирует представитель компании.

В начале октября 2018 года стало известно о том,что Плинский готовит новую серию клеветнических сюжетов. В компании расценивают подготовку заведомо негативных материалов как одну из форм шантажа и намерены обращаться в суд с иском о защите чести и деловой репутации.

Наш собеседник просил не указывать название компании, но догадаться о каком интернет-магазине идет речь несложно (Евгений Плинский снимал сюжет, как интернет-магазин «Розетка» продает «серую» технику, пользуясь услугами почтового оператора Meest Express).

Юристы компании собрали информацию и готовы доказать, что с «предложениями коммерческого характера» Плинский регулярно обращается и к другим бизнес-структурам.

Предложение о сотрудничестве и спонсорстве в разное время получали от журналиста производители табачной продукции, импортеры автомобилей, электроники. Одна из излюбленных тем Плинского – контрабанда сигарет из Украины в Европу. Он даже не скрывает, что работает на Андрея Скипальского из общественной организации «Життя», сидящего на западных грантах. Скипальскийобеспечивает Плинскому гонорары, организует зарубежные поездки и т.д. Одновременно журналист успевает «обилечивать» крупных производителей табачной продукции. Табачники пользуются услугами «борца с контрабандой», чтобы время от времени давить на чрезмерно активных конкурентов, успевающих работать как «вбелую», так и «всерую». С одним из известных табачных производителей у Плинского даже заключен долгосрочный контракт.

Опыт в освещении контрабандной тематики Плинскийприобрел, работая на председателя Волынского облсовета Игоря Палицу. В 2016 году Палица пытался протащить в руководство Волынской таможни своих людей. Когда установить контроль над таможней не удалось, решили привлечь Плинского, поставившего на конвейер сюжеты о контрабандных схемах на Волыни. Сегодня некоторые импортеры через него сливают в СМИ информацию, направленнуюна подрыв деятельности конкурентов. Сюжеты журналиста – это банальное сведение счетов, не имеющее отношения к объективной журналистике.

Чтобы доказать, что Плинский занимается вымогательством и берет деньги за свои сюжеты, компания собирается обнародовать факты сотрудничества журналиста с коммерческими структурами.