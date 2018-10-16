Матиос рассказал, как подорвали склады в Ичне

Следствие установило, что за несколько дней до взрывов на арсенале в Ичне за складом наблюдали неизвестные люди в военной форме. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает во вторник, 16 октября, 112 Украина.



Он также рассказал, что по факту взрывов на военных складах в Ичне открыто новое уголовное производство - по статье о диверсии.



"Могу сообщить, кроме статьи о служебной халатности также зарегистрирована статья о совершении диверсии, это ст. 113 Уголовного кодекса Украины", - сказал Матиос.



Матиос также рассказал, что на данный момент опрошены более 340 военнослужащих. Половина из них – с использованием полиграфа.



"Установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать, единственный на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства для взрыва", - рассказал Матиос.



Он добавил, что осмотр места происшествия на складах свидетельствует об аналогичном характере взрывов как в Ичне, так и в Калиновке и Балаклее.



"Он не характерный для первоначального взрыва разорванного снаряда или выстрела к реактивной системе огня. Кроме того, у нас есть существенные вопросы к организации охраны складов, поскольку доподлинно установлено следствием сейчас, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание возле территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. В результате пока неустановленных обстоятельств соответствующий наряд караула по тревоге не поднимался и максимальных мер для прочесывания или местонахождения, или исчезновения этих людей не было принято", - сказал прокурор.



Матиоса также подчеркнул, что система безопасности складов в Ичне была едва ли не самой серьезной, по сравнению с остальными подобными объектами. По его словам, там применяли комплексы радиоэлектронной борьбы, поэтому в районе складов не могли летать беспилотники.



В то же время в Главной военной прокуратуре журналистам УНН он сообщили, что дело о халатности переквалифицировали как диверсию.



"Уголовное производство переквалифицировано на ст. 113 Уголовного кодекса Украины", – сказали в прокуратуре.

