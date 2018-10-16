Названы лучшие фильмы о порно

Американское издание Esquire составило список из 27 лучших фильмов о порнографии и звездах этой индустрии. В перечень вошли как художественные, так и документальные ленты.



Среди неигровых картин о порно кинокритики отметили «В глубокой глотке», «Жизнь после карьеры в порно», «Жизнь после карьеры в порно — 2», «Разыскиваются горячие девушки» и одноименный шестисерийный фильм-продолжение.



В список игровых фильмов попали комедии «Домашнее видео» с Кэмерон Диаз и Джейсоном Сигелом, «Капитан Оргазмо» от создателя «Южного парка» Трея Паркера, «Зак и Мири снимают порно» с Элизабет Бэнкс и Сетом Рогеном и японская лента «Порнографы: Введение в антропологию» 1966 года.



Также кинокритики указали такие картины, как «Старлетка», «Страсти Дон Жуана», «Народ против Ларри Флинта», «Лавлэйс», «Соседка» и «Непристойная Бетти Пейдж».



В марте портал BuzzFeed составил список из 16 наиболее нелепых порнофильмов, пародирующих культовые кинокартины, сериалы и мультфильмы.

