Рада не разрешила привлечь к уголовной ответственности Вилкула

Народные депутаты не дали согласия на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение проголосовали лишь 137 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах на пленарном заседании парламента во вторник.



В ходе выступления в парламенте генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что прокуратура Днепропетровской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями).



Ранее на заседании регламентного комитета Ю.Луценко рассказал, что исходя из материалов следствия, в 2011 году А.Вилкул, занимая должность главы Днепропетровской облгосадминистрации, передал в аренду ЧАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат" земельные участки, право распоряжения которыми не входило в компетенцию ОГА, так как эти земли были в коллективной собственности.



Одним распоряжением, как отметил Ю.Луценко, А.Вилкул передал 15 га земель коллективной собственности, другим распоряжением - 1,8 га, ещё одним – 1,15 га. Согласно экспертизе, две трети переданных земель впоследствии были фактически уничтожены карьерами и не подлежат использованию по сельхозназначению.



Указанные действия, по словам генпрокурора, принесли убытки государству на сумму 486 тысяч грн.



Второй эпизод незаконной деятельности А.Вилкула, как рассказал Ю.Луценко, также касается земельных участков в Днепропетровской области: "Реализуя преступный умысел, направленный на смену целевого назначения земельных участков, которые находились в собственности ООО "Артлэнд"... Вилкул дал устное указание главе Днепропетровской районной госадминистрации Кобылянскому... решить вопрос в отношении земельных участков... без проверки технической документации".



Генпрокурор сообщил, что упомянутый глава Днепропетровской райгосадминистрации признал свою вину в преступной халатности при подписании документов и решением суда в марте 2018 году дело в отношении него было закрыто по истечении сроков давности.



"Вилкул... выдал распоряжение об изменении целевого назначения 26 га и 14 га земли... разница, которая была недополучена в порядке компенсации, составила 5 млн 139 тысяч грн", рассказал Ю.Луценко.

