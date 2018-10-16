Правительство предлагает в разы увеличить финансирование разведки

Кабинет министров Украины в проекте бюджета на следующий год предлагает удвоить финансирование технического оборудования границы и почти в три раза увеличить расходы на разведку на границе. Об этом сообщает пресс-служба КМУ, передает УНН.



"В частности, в следующем году финансирование из общего фонда на инженерно-техническое обустройство границы должно удвоиться и составит 400 млн грн, а расходы на разведывательную деятельность в сфере защиты государственной границы увеличатся на 36,8 млн грн до 155,79 млн гривен", - говорится в сообщении.



В правительства напомнили, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрены расходы на безопасность и оборону в сумме 209,7 млрд грн, что по общему фонду на 31,7 млрд грн превышает расходы в этом году.

