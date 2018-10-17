Премьер-министр Армении подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник подал в отставку с поста главы правительства. Об этом он объявил в прямом эфире Общественного телевидения страны.



"Я подаю в отставку <...> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Пашинян.



Он сообщил, что "понятно, что отставка носит формальный характер, но все равно это очень волнительный момент".



В течение 14 дней после отставки премьер-министра Армении парламент страны, согласно конституции, должен избрать нового главу кабинета министров. В случае неизбрания премьера с двух попыток законодательный орган распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы. Все четыре фракции парламента Армении заявили о том, что не собираются выдвигать кандидатов на пост главы правительства. Согласно планам Пашиняна, досрочные выборы законодательного органа страны состоятся в первой половине декабря.



