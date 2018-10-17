Контактная группа по Украине констатировала ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины впервые должно было состояться с участием нового представителя Киева, которому предстоит заменить неизменного участника минских переговоров с 2014 года Леонида Кучму.



Однако никаких официальных документов о назначении Киевом своего полпреда пока не появилось, а украинскую сторону представлял Руслан Демченко, который все эти годы сопровождал на встречах контактной группы официального представителя.



Отвечая на вопрос о кандидатуре нового украинского полпреда, спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что этот вопрос никак не затрагивался на встрече, поскольку находится вне компетенции контактной группы. Сайдик также проинформировал журналистов о том, что контактную группу покидает еще один участник минских переговоров первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.



Судя по выступлению спецпредставителя главы ОБСЕ, рабочие подгруппы обсудили свою обычную повестку: вопросы обмена пленными и поиск пропавших без вести, проблемы водоснабжения и условия пересечения линии соприкосновения сторон. С удовлетворением Сайдик отметил "дальнейшие шаги по проведению ремонтных работ на Южнодонбасском водоводе и в промышленной зоне Авдеевки".



"Однако наряду с этой хорошей новостью есть, к сожалению, и плохие", - сказал он. Такой плохой новостью стало, по его словам, ухудшение ситуации с безопасностью. "В последнее время возросло число нарушений режима прекращения огня, что неизбежно приводит к новым жертвам среди гражданского населения", - отметил спецпредставитель главы ОБСЕ.



Ключевым вопросом в подгруппе по безопасности по инициативе представителей провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) стало обсуждение трагического инцидента в населенном пункте Марьевка, где жертвами обстрела украинских силовиков стали две мирные жительницы.



"В центре внимания контактной группы были произведенные ВСУ минометные обстрелы, в результате которых в поселке Марьевка в ЛНР погибли два человека: мать и несовершеннолетняя дочь, - сообщил по итогам заседания полпред РФ Борис Грызлов. - Российская делегация потребовала наказания виновных в этом преступлении".



Представители РФ обратили также особое внимание представителей ОБСЕ на факты, свидетельствующие о подтягивании вооруженными силами Украины на ряде направлений вооружений к линии соприкосновения. "Мы также потребовали от Украины отвода от линии соприкосновения тяжелых вооружений, в число которых, безусловно, входят 120-миллиметровые минометы. Без этого невозможно обеспечить безопасность мирных граждан вдоль линии соприкосновения", - отметил Грызлов.



При этом представитель РФ подчеркнул, что Украина не только не соблюдает перемирие, но и не согласовывает формулировки заявления по укреплению режима тишины, с которыми согласны все остальные участники переговоров. "На данный момент нет сомнений в том, кто пытается торпедировать соблюдение режима прекращения огня, и мы требуем, чтобы это было четко и недвусмысленно зафиксировано в отчетах СММ ОБСЕ", - заявил Грызлов.



Сайдик приветствовал продление Украиной действия закона об особом статусе ДНР и ЛНР. "Я приветствую этот факт как свидетельство приверженности Украины минским соглашениям и мирному решению конфликта", - сказал он.



В свою очередь полпред РФ обратил внимание на то, что решение украинского парламента продлить еще на год закон об особом статусе Донбассе не отменяет необходимости введения его на постоянной основе. Между тем украинские представители, по его словам, по-прежнему уходят от диалога по этой теме, и "предметный диалог об этом в политической подгруппе вновь не состоялся". "Складывается впечатление, - отметил Грызлов, - [что представители Киева] стараются затянуть время до предстоящих на Украине президентских выборов".



"По мнению российской делегации, это крайне безответственная позиция. Торможение процесса политического урегулирования более чем на полгода негативно скажется и на безопасности мирных граждан, и на восстановлении жизнеобеспечивающей инфраструктуры, что особенно тревожно в преддверии зимнего периода", - подчеркнул полпред РФ.



Как сообщили по итогам заседания контактной группы представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), продуктивной работы в рабочих подгруппах не получилось.



В заседании гуманитарной подгруппы, как уже несколько последних встреч подряд, от украинской стороны участвовали лишь эксперты, а представители Киева Виктор Медведчук и Ирина Геращенко отсутствовали. Как указала представитель ЛНР Ольга Кобцева, таким образом, процесс обмена пленными фактически намеренно тормозится украинской стороной. Кобцева призвала президента Украины Петра Порошенко разблокировать, наконец, процесс обмена пленными. "Чтобы обмен на сегодняшний день произошел, необходима политическая воля, и эта воля должна проявиться непосредственно со стороны президента Украины", - заявила она.



Представитель ЛНР сообщила, что передала украинской стороне список лиц, удерживаемых на территории республики, с просьбой предоставить аналогичные списки пленных ополченцев. Это, по ее мнению, "позволило бы ускорить процесс достижения договоренностей по обмену в рамках формулы всех установленных лиц на всех установленных".



Не удовлетворены позицией украинской стороны и в экономической подгруппе. Как сообщила во вторник полпред ДНР в Минске Наталья Никонорова, "украинская сторона продолжает блокировать обсуждение основного вопроса - механизма получения пенсий жителями республик".



Никонорова обратила внимание на необходимость разработки особого механизма по выплатам гражданам, которые являются маломобильными, и выразила надежду на поддержку международных организаций в решении этой социальной проблемы.



В свою очередь Грызлов сообщил о том, что в рамках контактной группы разработка такого механизма уже началась.



