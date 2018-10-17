По мотивам "Тома и Джерри" снимут полнометражный фильм

Режиссер Тим Стори ведет переговоры с киностудией Warner Bros. о съемках полнометражного фильма по мотивам популярного мультсериала "Том и Джерри".



Как сообщает The Hollywood Reporter, в данный момент обсуждаются условия сотрудничества, но больше о проекте ничего не известно.



Мультсериал "Том и Джерри" о коте и мышонке был запущен аниматорами Уилльямом Ханной и Джозефом Барберой в 1940 годы. Шоу является обладателем семи премий Оскар, в 1993 году также вышла полнометражная картина "Том и Джерри: Фильм".





