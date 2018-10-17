США ввели санкции против 20 компаний и банков из Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 20 компаний и банков из Ирана, которые финансировали военизированную группу, связанную с Революционной гвардией.



Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



В список, в частности, попали несколько инвесткомпаний, компании, связанные с добычей цинка, производитель стали и ряд банков. Все организации зарегистрированы в Иране.



Минфин США заявляет, что санкции против этих компаний вводятся из-за того, что они оказывают финансовую помощь ополчению Басидж, что подчиняется Корпусу стражей исламской революции.



"Эта большая сеть предоставляет финансовую инфраструктуру силам Басидж для привлечения, обучения и инструктажа детей, которых принуждают к боевым действиям, проводимым по приказу Революционной гвардии", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.



Военную группировку Басидж обвиняют в подготовке бойцов для гвардии, в том числе детей в возрасте от 12 лет. Затем этих детей направляли в Сирию для поддержки режима президента Башара Асада.



"Международное сообщество должно понять, что деловые связи с Басидж и Революционной гвардией имеют реальные гуманитарные последствия", - сказал Мнучин.



Ранее сообщалось, что Россия поможет Ирану создать механизм, который позволит обходить американские санкции.



Планируется, что Иран будет доставлять свою нефть через Каспийское море на российские нефтеперерабатывающие заводы. Уже после этого нефть будет продаваться на международном рынке как российская.

