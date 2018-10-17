Климкин выступает за создание пантеона героев в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание в Украине пантеона героев. Отвечая на вопрос журналистов после заседания правительства в среду о возможном перезахоронении праха лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры в Украине, глава внешнеполитического ведомства сказал: "Для этого нам нужны политическая и общественная дискуссия. Считаю, что у нас в Украине должен быть пантеон героев".



В то же время, он отметил, что для создания такого пантеона необходимо принять ряд решений, и министр не видит проблемы в их принятии.



"Обязательно это необходимо сделать", - добавил П.Климкин.



По словам министра, в среду украинское генконсульство получит предварительные результаты расследования полицией Баварии инцидента с могилой С.Бандеры.



Министр считает, что произошедшее намеренно осуществлено в период получения Украиной автокефалии православной церкви.



Как сообщалось, полиция Мюнхена (ФРГ) открыла дело в связи с актом вандализма над могилой С.Бандеры со стороны британского журналиста Грэма Филлипса, сотрудничавшего с российскими телеканалами "Russia Today" и "Звезда". Украинские дипломаты проинформировали, что Генконсульство находится в контакте с мюнхенскими правоохранительными органами и держит дело на особом контроле. П.Климкин заявил, что данный инцидент – дело рук России.



Ранее Г.Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры в немецком Мюнхене. Соответствующее видео он опубликовал на канале в YouTube. Он также прикрепил к могильному кресту баннер с надписью: "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

