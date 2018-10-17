Вице-премьер Италии считает, что Европу ждут эпохальные изменения

Предстоящие в мае следующего года выборы в Европарламент станут началом кардинальных перемен в Европе и положат конец эре финансовых спекулянтов. Такое мнение высказал в среду вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.



"Грядущие европейские выборы станут началом эпохальных изменений для будущего Европы. Наши оппоненты говорят о наступающей катастрофе, но это касается только их личных интересов. Европейским же народам предоставится беспрецедентная возможность создать новый Союз, который будет в первую очередь союзом суверенных территорий, основанный на принципах демократии, а не на интересах меньшинства финансовых спекулянтов, как было до сих пор", - сказал Сальвини.



По убеждению вице-премьера, причина шквала критики, которой подвергается нынешнее итальянское коалиционное правительство в составе его партии "Лига" и "Движения "5 звезд" со стороны европейских функционеров, заключается в том, что "финансовые лоббисты Брюсселя не могут смириться с нашим присутствием во власти". "Меня такая реакция не удивляет: после многих лет управления марионетками сейчас они вынуждены иметь дело с двумя политическими движениями, которых нечем шантажировать и которые никому ничего не должны и отвечают только перед своим народом", - отметил вице-премьер. Он также заверил, что эта критика не соответствует реальному состоянию вещей. "Иначе как можно объяснить, что все опросы общественного мнения выявляют, что наше правительство поддерживают 60% населения?" - заметил он.



Рим передал на рассмотрение в Еврокомиссию (ЕК) проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило более высокий уровень дефицита бюджета, что вызывает неприятие Брюсселя. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что в свою очередь ставит под угрозу всю еврозону. ЕК грозит введением штрафных процедур в отношении Рима.



Сальвини прибывает в среду в Москву для участия в заседании российского отделения Ассоциации предпринимателей и промышленников Италии Confindustria Russia. Он намерен встретиться с работающими в РФ предпринимателями, чтобы поддержать их в условиях сохранения санкционного режима, против которого сам активно выступает.

