Стартовал первый этап создания Высшего Антикоррупционного суда

Высшая квалификационная комиссия судей Украины проведет собеседования в режиме скайп-конференции с кандидатами в члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд. Согласно ч.1 ст.9 соответствующего Закона, ОСМЭ создается на 6 лет как вспомогательный орган для содействия Комиссии в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщила пресс-служба ВККСУ, передает УНН.



“18 и 19 октября 2018 года члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины в режиме скайп-конференции проведут собеседования с кандидатами на должности членов Общественного совета международных экспертов”, — говорится в сообщении.



В собеседовании примут участие 16 членов Комиссии, с одной стороны, и кандидаты, предложенные международными организациями, с другой.



Решение об избрании членов ОСМЭ будет принято Комиссией ориентировочно до конца октября текущего года в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными статьей 9 Закона Украины “О Высшем антикоррупционном суде”.



Среди критериев избрания кандидатов — безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществление судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.

