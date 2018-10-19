Вертолет ВМС США упал на авианосец «Рональд Рейган»

Вертолет «Си Хок» Военно-морских сил США упал на полетную палубу авианосца «Рональд Рейган» у берегов Японии в Филиппинском море, сообщает газета Минобороны США Stars and Stripes.



Вертолет потерпел крушение вскоре после взлета утром 19 октября, сообщили в ВМС США. Несколько человек получили ранения и сейчас находятся под наблюдением медиков авианосца. Жизням пострадавших ничего не угрожает, но некоторых из них планируют вывезти на берег.



Какие повреждения получили вертолет и авианосец, пока не сообщается. В заявлении ВМС США отмечается, что корабль продолжает выполнять свою миссию. Полеты с «Рональда Рейгана» возобновлены.

