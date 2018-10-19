США сняли запрет на полеты над востоком Украины

Федеральная авиационная администрация США сняла запрет для американских авиакомпаний летать в аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова, а также в контролируемой части воздушного пространства над Черным морем. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.



Решение об отмене запрета FAA приняло после недавнего визита министра в США и по итогам работы Госавиаслужбы Украины и Украэроруха.



Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США запретило полеты гражданской авиации над Симферополем и Днепром с 29 декабря 2014 года. Позже, 27 октября 2015 года, этот запрет был продлен на год, а 27 октября 2016 года – до конца октября 2018 года.



Под действие документа подпадали все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельство летчика США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.



В этот список также попали операторы гражданских самолетов, зарегистрированных в США, за исключением, когда такие операторы являются иностранными авиаперевозчиками.

