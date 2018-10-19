Сытник заявил, что неоднократно находил "жучки" в НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что в его ведомстве неоднократно находили у себя прослушку. Об этом он сказал в интервью парламентской газете "Голос Украины".



"Прослушку" под НАБУ обнаруживали очень много раз. Но мы к этому спокойно относимся... Мы не пытаемся их (людей, прослушивающих НАБУ - Прим. Ред.) блокировать, бить, задерживать", - заявил Сытник. Он допускает, что сотрудников бюро прослушивали сотрудники полиции, СБУ и военной разведки.



В свою очередь, Сытник уверяет, что НАБУ законно установило прослушку в кабинете заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Относительно еще одной попытки сотрудников бюро установить прослушку в здании САП в сентябре текущего года, то Сытник заявил о проведении служебного расследования по данному факту.

