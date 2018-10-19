Кыцюндер и Антропоцен. Римская тетрадь

Знаете, Юлия Владимировна стала слишком интеллектуальной для меня. За последний год она настолько нарастила свой IQ, что начинаешь опасаться: а выдержит ли ее черепная коробка столь масштабное переформатирование? Она же «Линукс-ом» наизусть шпарит, программирует на языке «Питон», пишет скрипты на «Яве» и в свободное время шарится по заседаниям Римского клуба. Мир еще не знал подобной высокоинтеллектуальной избирательной кампании. Во всей Украине найдется от силы десять-двенадцать человек, которые улавливают смысл нового общественного договора и нового экономического курса.



Это вместе с авторами и тем чуваком, который сейчас лечится от наркозависимости. Его накрыло после второго «общенационального форума». На первом он еще кое-как продержался, а потом, с...ка, достиг невиданной степени просветления. Стал предсказывать точные сроки прихода томоса, изгонять Варфоломея из междуящичного пространства, короче… Вы поняли. Но Кыцюндер не останавливается на достигнутом и уверенно идет к вершинам мировых знаний. Посетив семинары в Тибете «Природа Будды в Тераваде и Махаяне», «Злые духи в ламаизме», «Позднеиндусский половой тантризм как источник тибетской эзотерики», «Бон и чужебесие» (*), Юлия Владимировна почувствовала себя готовой к Римскому клубу.



В восьмидесятых годах прошлого века это была очень модная тема на философском факультете. По рукам ходили распечатки докладов, сделанные на обычной пишущей машинке «Ятрань». Сплошное мальтузианство, теория страт, глобализация и прочая интересная хрень. Честно говоря, не очень «вставило». «Феноменология духа» посильнее будет. Не говоря уже о «Философских тетрадях» Ильича. Это вообще отдельная тема. Сплошной интуитивизм. Чел конспектировал различных философов и делал пометки. Типа «NB!». И вот надо было по этим огрызкам восстановить ход гениальной мысли основоположника. Задача остроинтеллектуальная, мягко говоря.



Кратко перескажу базовые тезисы этого «кам она». Первое: девяносто восемь процентов финансовых операций в мире носят спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано от двадцати одного до тридцати двух триллионов долларов. Относительно панамских компаний Петра Алексеевича авторы доклада скромно умалчивают

Нет, конечно, если задаться целью талантливо и красиво прос…ть выборы, то можно продолжать действовать в том же духе: редукционистская философия, теория аутопоэза Умберто Матураны и Франсиско Варелы на ночь, перед сном, а рассвет встречать за чтением «биологии чуда» Вебера

Наш препод по критике буржуазных учений говорил, что Римский клуб типа «мозговой центр империализма», сборище пид…сов и прочих извращенцев, финансируемых ЦРУ. Мы ему не верили, однако теперь убеждаешься в его правоте. К чему это я? Нация переживает переломный момент (опять), идет конструирование новой модели религиозного восприятия мира на основе повышения цен на газ, творческого применения формул «Роттердам плюс» и «зарплата минус», а лидер президентских «перегонив» поперлась на юбилейный саммит Римского клуба, который действительно стал площадкой для академической тусовки малопонятных личностей. Справедливости ради отмечу, что не все они пид…сы, однако что там делает Тимошенко? Встречается с бывшими сопрезидентами клуба, имена и фамилии которых абсолютно ничего не говорят для жителей того же Житомира. Андреас Вийкман и Эрнс фон Вайцзеккер. Ну что, проясняется картина мироздания? А вот Тимошенко не просто с ними перетерла, но еще и обсудила «ключевые положения» книги (на самом деле, юбилейного доклада) с игривым, полупорнографическим названием «Сome Оn» (бэйби).Чтобы вы понимали, кратко перескажу базовые тезисы этого «кам она». Первое: девяносто восемь процентов финансовых операций в мире носят спекулятивный характер. В оффшорных зонах спрятано от двадцати одного до тридцати двух триллионов долларов. Относительно панамских компаний Петра Алексеевича авторы доклада скромно умалчивают.Второе: «мы живём в Антропоцен, геологическую эпоху, когда деятельность человека становится определяющей для планеты. В качестве иллюстрации: 97% массы позвоночных на Земле приходится на людей и скот; на всех остальных, от летучих мышей до слонов, приходится 3%». На фразе «люди и скот» меня пробило. Наметилась определенная связь с последними событиями в Украине. Некая тонкая, постоянно ускользающая ниточка мысли, ведущая… А, с...ка, ускользнула. Я же писал, что Тимошенко слишком интеллектуальна для меня. Вот так, с ходу рассуждать об Антропоцене и не перепутать его с поцем. Блестящий ум.Третье: «патологические черты современного мировоззрения связаны с доминированием редукционистского мышления и фрагментацией знания. Редукционистская философия неадекватна не только для понимания живых систем, но и для преодоления трагедии разрушительного социального и экономического роста». В этом месте премьер Гройсман, безусловно, должен повеситься, поскольку он адепт редукционистской философии, хотя и не подозревает об этом. Его мантры о постоянном росте экономики на самом деле являются полным дерьмом. Но выход есть. В качестве альтернативы редукционизму Гройсмана авторы рассматривают визионерские прозрения Грегори Бейтсона, теорию аутопоэза Умберто Матураны и Франсиско Варелы, системное видение жизни Фритьофа Капры и Пьера Луиджи Луизи, феноменологическую «биологию чуда» Андреаса Вебера. Мне нечего возразить.Теперь вы представляете, на какой уровень вышла Юлия Владимировна перед началом горячего периода избирательной кампании? Даже страшно представить. Это просто гребаное буддийское просветление. Йоги десятилетиями в позе лотос сидят, чтобы достичь сотой части того, что доступно Кыцюндеру.Нет, конечно, если задаться целью талантливо и красиво прос…ть выборы, то можно продолжать действовать в том же духе: редукционистская философия, теория аутопоэза Умберто Матураны и Франсиско Варелы на ночь, перед сном, а рассвет встречать за чтением «биологии чуда» Вебера. Не Макса, а Андреаса. Даже не родственник. Видимо, Кыцюндер действительно решила гениально выйти в тираж и закончить свои годы в приюте для уставших членов Римского клуба. Она попала в тиски редукционистского мышления, и теперь ее тупо бесит фрагментация знаний, типичная для псевдоэлиты нации. О чем ей, б…ть, дебатировать с местными уродами? Да они Антропоцен считают матерным ругательством. Только Тибет, тихий монастырь на склоне гребаных Гималаев и постоянные медитативные упражнения. Это истинный пути редукционного философа.(*) Названия семинаров цитируются по книге Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи».