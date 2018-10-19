Поприжали уже с двух сторон?

Президент России Владимир Путин вчера, 18 октября 2018 года, на дискуссионной площадке «Валдай» катал Украину на языке, как хотел. На все заставки. И это очень похоже на то, что российские власти пытаются найти некое консолидированное мнение на Украине. И не только найти, но и донести его до Киева с разных сторон. И с ожидаемым эффектом. Буквально накануне выступления Путина Госдума России фактически назвала Украину «террористическим государством», которое допускает неонацистские шествия по своей столице и представляет военную угрозу в Донбассе – самопровозглашенным ЛДНР.



При этом думцы прямо предупредили: «Государственная Дума уверена, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям. ...Еще не поздно остановиться». И назвали причину недовольства: «Саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей...».



В числе прочего думцев возмутили попытки получить томос про «единую православную церковь, закон об образовании, закон об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закон о языке и т. д. и т. п.



Еще раньше стало известно, что Кремль, похоже, усиливает свое кадровое присутствие. Во встрече помощника президента России Владислава Суркова, который изначально «курирует» Донбасс, с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 10 октября сего года принял участие еще и высокопоставленный сотрудник Управления президента России по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов. А директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил по поводу Филатова и причин его назначения: «До этого он курировал отношения с Южной Осетией, хорошо справлялся с работой и теперь пошел на повышение». Указанный же Филатов, как известно, курирует гуманитарное и политическое взаимодействие с ДНР и ЛНР и отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам избирательной кампании. Ну а «повышение» он получил за то, что Южная Осетия фактически уже стала составной частью России. Что, конечно же, навевает определенные аналогии, не правда ли?



И вот теперь Путин, стреляющий из, как говорится, главного калибра. Российский президент не скрывал, что недоволен почти всем, что делают постмайданные украинские власти, превращая свою страну в, по его мнению, деградирующую выжженную русофобскую пустыню. «В экономике – полная деиндустриализация. Инвестиций практически нет. Как можно работать с экономикой, которая подрывается изнутри какими-то политическими кризисами? Нагнетается какая-то военная истерика. А старое все уничтожено – судостроение, авиастроение. И так со всем. ...Сегодняшняя политика властей – они торгуют русофобией и антироссийскими настроениями. Больше товара не осталось. За это им все прощают, потому что в страшном сне наших так называемых партнеров не приснится, что Украина и Россия хоть в каком-то виде кооперируются», – сказал он.



Путин сказал и главное: «Действующие власти не просто загоняют ситуацию в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику. Так же, как в свое время Саакашвили, напав на Южную Осетию. В результате этих действий Грузия потеряла значительные территории. Было бы очень печально, если украинские власти пойдут по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет»

«Усталость» от Украины нарастает и проявляется в том, что ее уже не хотят видеть причиной ухудшения экономического положения в европейских экономиках. Украина – как антироссийский раздражитель – уже раздражает Европу. Как украинская делегация в ПАСЕ раздражает уже эту организацию, и это снижает результативность работы именно украинцев

А затем, в унисон с Госдумой, Путин сказал и главное: «Действующие власти не просто загоняют ситуацию в тупик, они проводят антигосударственную и антинародную политику. Так же, как в свое время Саакашвили, напав на Южную Осетию. В результате этих действий Грузия потеряла значительные территории. Было бы очень печально, если украинские власти пойдут по его стопам. Надеюсь, что этого не произойдет». Это жесткое заявление, фактически скрытый ультиматум: пойдете войной на Донбасс – потеряете территории...И надо сказать, что это уже не первое такое предупреждение. Как вы, наверное, помните, летом, перед проведением Чемпионата мира по футболу в России, РФ уже предупредила Украину аналогично: полезете в Донбасс – лишитесь его. Тогда Киев, активно призывавший бойкотировать футбольный мундиаль и чмурить Россию, как-то сник. И на эскалацию военных действий, которые прогнозировали многие, не решился. А сейчас?Сейчас западные союзники и кураторы всячески стараются поддержать Украину в военном тонусе и не снижать свои потенции в Донбассе. США, в частности, сняли эмбарго на военные поставки в Украину. И ранее предоставили (продали за 47 млн. долл.) «Джавелины», а теперь передали два списанных военных катера (безвозмездно, но за 9 млн. долл.), и еще вот обещают передать и два таких же списанных океанских фрегата для усиления военной, как им кажется, мощи Украины на Азовском и Черном морях. Ну, а спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, которого его российский визави Сурков и видеть не хочет, заявил, что Украина как и Грузия, обязательно могут претендовать на членство в НАТО, как бы этому ни противилась Россия. «Россия продолжает сохранять образ мышления, что вправе указывать другим странам, могут ли они принимать решения (о вступлении в НАТО)… Запад имеет кардинально другое мнение. Мы считаем, что эти страны должны самостоятельно принимать решения, чего они хотят», – сказал он. Несмотря даже на то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг летом текущего же года уверял всех, что Грузия готова к члену НАТО. Так как провела необходимые реформы, а вот Украина нет. Так как сильно тормозит...И другие американцы тоже якобы всецело на стороне Украины и обещают в ее честь усиливать и наращивать санкционное давление на Россию. Каждые два-три месяца преподносить Москве «сюрпризы».Однако, как оказалось, не все согласны с США, и угроза украинскому благополучию постепенно нарастает и на Западе. И дело не только в том, что Венгрия торпедирует, в частности, сотрудничество Украины с НАТО из-за закона Украины об образовании, по мнению Будапешта, дискриминационного для венгров украинского Закарпатья, а Польша сказала, что не пустит Киев в Европу из-за героизации Степана Бандеры и Романа Шухевича с их УПА. И даже не потому, что на Западе уже есть страны, готовые поломать «голубую мечту» украинских патриотов – усиливающуюся санкционную политику против России. Например, буквально на днях вице-премьер Италии Маттео Сальвини во время визита в Москву сказал: «Если нас попросят подтвердить (действие антироссийских санкций. – Авт.), мы скажем нет». И сделал он это накануне октябрьского заседания Европейского совета по санкциям. И несмотря на то, что только в этом сентября ЕС продлил персональные санкции против России, а в июле ввел санкции из-за строительства Керченского моста в Крым до 31 января 2019 года.Главная угроза для Украины, похоже, в том, что европейские страны не хотят автоматизма как в вопросе санкций, так и в поддержке Киева. А также отказываются от двойных стандартов и увязывают дела в Украине с аналогичными делами в других странах. Например, тот же итальянец Сальвини упрекнул ЕС, что тот ввел санкции в отношении России за «якобы нарушение против Украины», но при этом ничего не предпринял против Турции, которая оккупирует до сих пор северную часть Кипра.А глава МИД Венгрии Петер Сийярто недавно вообще обрушился с резкой критикой на Великобританию, Францию и другие европейские страны за их, по его же словам, «лицемерную» позицию по отношению к России из-за все той же Украины. По его мнению, «самый большой бизнес с Россией делают» те страны, которые, собственно, и «борются» за сохранение в силе экономических санкций против Москвы. «Эти двойные стандарты. Это лицемерие, которое имеет место, когда дело доходит до сотрудничества и отношений с Россией, просто обескураживает. ...Если честно, то мы сыты этим по горло», – откровенно сказал он в ответ на необходимость автоматически продлевать антироссийские санкции. По его мнению, в интересах ЕС восстановить «прагматическое, нормальное сотрудничество между Европой и Россией, которое бы основывалось на общих принципах, взаимном доверии и уважении норм международного права». «...И это очевидно. ...Я надеюсь, что ситуация на международной арене позволит нам вернуться к этой стратегии», – сказал он. Не где-нибудь, а на недавней встрече глав МИД ЕС в Люксембурге.Означает это, увы, одно: «усталость» от Украины нарастает и проявляется в том, что ее уже не хотят видеть причиной ухудшения экономического положения в европейских экономиках. Украина – как антироссийский раздражитель – уже раздражает Европу. Как украинская делегация в ПАСЕ раздражает уже эту организацию, и это снижает результативность работы именно украинцев – к ним все реже и реже прислушиваются. Несмотря даже на то, что член (и еще какой!) украинской делегации Алексей Гончаренко сделал заявку на работу сантехником в ПАСЕ и выступил там в зеленых защитных перчатках, перепутав туалет с сессионным залом. Ведущая заседание и не скрывала своего отвращения подобным поведением «победителя России»......Так что, как говаривал незабвенный Михаил Михайлович Жванецкий, тщательнее надо, тщательнее. Ибо может так случиться, что придут с берегов Днепра за помощью в Европу, а там только чистить туалеты и пустят. Ну, а если действительно готовится война в Донбассе, то, может, не лишне прислушаться и к тому, что говорит Путин. А что если он три раза одно и то же предупреждение не повторяет? И кто тогда будет виноват, если в Украине получится, как у Михо Саакашвили с Абхазией и Южной Осетией? Да что там «как у Михо»! Как с Крымом в Украине...