Сытник допускает, что Высший антикоррупционный суд может заработать в марте 2019 года

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) может заработать уже в марте 2019 года.



"Надеюсь, так как во время предвыборной гонки придется о чем-то рассказывать. Сейчас есть 340 кандидатов (на должности судей - ИФ), которые подали документы на конкурс. К сожалению, до сих пор не утвержден состав Совета международных экспертов. Но процесс пошел, и не исключаю, что в марте 2019 антикоррупционный суд может заработать", - сказал он в интервью газете "Голос Украины", опубликованном в пятницу.



А.Сытник отметил, что в мире нет ни одной страны, которая бы полностью поборола коррупцию, но нужно сделать так, чтобы коррупция "не угрожала государственному суверенитету". "И то сопротивление, которое начинается, является индикатором того, что мы - на правильном пути. Конечно, легче проверить только сто деклараций, как сделало НАПК. И никто не критикует, не трогает, всех устраивает", - указал он.



Директор НАБУ подчеркнул, что люди, вовлеченные в коррупционные дела, часто занимают должности в государственных органах, находятся в парламентском зале, имеют медийные и материальные ресурсы. "И когда этот ресурс направляется против нас, это означает, что мы действительно наступаем на те "точки", на которые нужно наступать, и расследуем такие дела, которые стоит расследовать", - убежден А.Сытник.

