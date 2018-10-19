В 2019 состоится автоматический пересмотр пенсий - Гройсман

В 2019 году в Украине состоится автоматический пересмотр пенсий.



Это Премьер-министр Владимир Гройсман отметил во время часа вопросов к правительству, сообщает корреспондент Укринформа.



"У нас состоится... автоматический пересмотр пенсий с 1 марта 2019 года. Нам надо минимизировать теневой сектор экономики, детенизировать зарплаты, ведь это влияет на выплату пенсий украинцам", - отметил Гройсман.

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Также он подчеркнул, что минимальная заработная плата в 2019 году уже вырастает на более чем 16%, до 4173 грн.



