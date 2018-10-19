Киевляне получили платежки с "долгами" за отсутствующую горячую воду

Киевлянам пришли коммунальные платежки за сентябрь, в которых ПАО Киевгаз доначислил деньги за весь период отсутствия горячей воды в столице. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает Укринформ.



В частности, в платежках в графе Корректировки проставлены суммы в сотни гривен. При этом Киевгаз объяснил, откуда взялись такие долги.



"Корректировка производится на основании акта теплоснабжающих компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды. Насчитывается, согласно постановлению КМУ от 23 марта 2016 года, №203, которым предусмотрена норма потребления газа 5,4 м куб на период отсутствия горячего водоснабжения на одного человека (если не установлен индивидуальный газовый счетчик). А при наличии горячей воды норма потребления на одного человека составляет 3,3 м куб", - говорится в информации на платежках.



Кроме того, в Киевгазе отмечают, что "наличие электрических бойлеров, согласно действующему законодательству, не может быть основанием для снятия корректировки".



Напомним, в Киеве с апреля отсутствовало горячее водоснабжение. Это было обусловлено тем, что Нафтогаз прекратил поставки газа Киеву за долги частной компании Киевэнерго.



11 сентября Киевсовет принял решение о принятии коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго долгов Киевэнерго перед Нафтогазом при условии, что Киевэнерго передаст КП источники для погашения долга.

