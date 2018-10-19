Парубий надеется начать декоммунизации двух областей в ноябре

Верховная Рада может начать рассмотрение переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в начале ноября. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в эфире одного из телеканалов, передает УНН.



"Очень важно завершить декоммунизацию и начать изменения в Конституцию относительно переименования двух областей - Днепропетровской и Кировоградской. Непростые дебаты происходят во фракциях, но я надеюсь, что к следующей (пленарной неделе - ред.) эти дебаты будут завершены, и мы сможем выйти на принятие решения о направлении в КСУ рекомендаций от ВР о переименовании двух областей", - сообщил Парубий.

