Один украинский военный ранен в пятницу в результате обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).



"Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82-мм по позициям наших войск в районе Крымского, Авдеевки и Гнутово", – говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.



Подчеркивается, что в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Также отмечается, что боевики продолжают применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Боевики осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединский.



По данным украинской разведки, в течение 19 октября, четыре боевика уничтожено и еще двое ранены.



"С начала суток враг огневой активности не проявлял", – сказано в сообщении.

