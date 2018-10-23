В Кремле отреагировали на намерение США выйти из договора о РСМД

Россия будет вынуждена «восстановить баланс сил», если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. «Выход США из ДРСМД означает, что США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку этих систем в дальнейшем.



А если эти системы разрабатываются, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).



При этом Песков подчеркнул, что «сначала нужно предпринять действия для выхода из этого договора», добавив, ответ России — вопрос «скорее, послезавтрашнего дня».



20 октября Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она «многие годы» нарушала Договор о ракетах малой и средней дальности, и заявил, что США давно должны были разорвать этот договор.

