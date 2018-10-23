Савченко утверждает, что ей нужны две операции на колене

Надежда Савченко, которую держат в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, заявила о необходимости проведения двух операций на колене.



Об этом она сказала во время судебного заседания, сообщает "УП".



"Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестовидной связки", – заявила Савченко.



По ее словам, у нее пошло воспаление из-за нехватки движений в изоляторе.



Савченко также сказала о том, что врачи не советуют ей оперироваться в СИЗО, поскольку реабилитация будет длиться от 6 до 9 месяцев. Они посоветовали ей заниматься на тренажерах.



"У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз ", – подытожила подозреваемая.



Сегодня суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Савченко под стражей.



Однако несколько адвокатов депутата не явились в суд, из-за чего она попросила отложить заседание.



Ее ходатайство суд рассмотрит в 15 часов 23 октября.

