Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana - МИД Польши

Польский министр иностранных дел заявил Яцек Чапутович заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, а украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Посольства Украины в Польше.



"Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает нелегальной аннексии Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцов награду Pro Dignitate Humana", - заявил Министр иностранных дел Польши Я.Чапутович.



Справка УНН: Премия Pro Dignitate Humana ( "За человеческое достоинство"), основанная в 2012 году министром иностранных дел Республики Польша, присуждается за самоотверженную и бескомпромиссную деятельность в защиту прав лиц, подвергающихся преследованиям и репрессиям, за непоколебимую позицию в защите прав личности и уважения к человеческому достоинству.



Напомним, финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи.

