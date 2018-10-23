Посол США посетит Мариуполь

В четверг, 25 октября Посол СЩА в Украине Мари Йованович осуществит визит в Мариуполь. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.



"25 октября 2018 года Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович с рабочим визитом посетят г. Мариуполь", - говорится в сообщении.



Сообщается, что в рамках визита запланировано торжественное открытие и проведение испытаний пилотной установки по очистке воды на Старокрымский фильтровальной станции в Мариуполе.



Отметим, что в понедельник, 22 Октябрь посол США посетила Станицу Луганскую на ​​Донбассе.



"После сегодняшнего визита в Станице Луганской, я поражена работой МККК, УВКБ ООН, МОМ и местных организаций, которые служат украинцам, проживающим вблизи линии управляемого Россией конфликта. США с гордостью поддерживают эти организации", - сказала она.

