В турецком городе Кайсери состоялось открытие Парка Ходжалы

В турецком городе Кайсери на территории муниципалитета Талас состоялась церемония открытия Парка Ходжалы и памятника жертвам Ходжалинского геноцида. Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, а также ходжалинских шехидов. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.



Расценив Ходжалинский геноцид как преступление против человечества, председатель муниципалитета Таласского района Мустафа Паланджиоглу отметил важность того, чтобы учинившие эту трагедию предстали перед международным правосудием. Председатель муниципалитета подчеркнул, что весь турецкий народ переживает Ходжалинский геноцид как свое горе. В этом парке в память о каждом ходжалинском шехиде высажено по дереву – в общей сложности 613 деревьев.



Выступивший затем Рамин Гасымов отметил значение участия в открытии парка и памятника Ходжалы представительной российской делегации. Он подчеркнул, что совершенное в городе Ходжалы квалифицируется как фашизм, грубое нарушение международного права. "Сегодня мы участвуем здесь как российская делегация и хотим донести до всего мира правду об этом геноциде. Мы никогда не забудем эту трагедию. Те, кто слушают воспоминания людей, переживших эту ужасную трагедию, не могут сдержать слез. Мы уверены, что лица, совершившие этот геноцид, рано или поздно понесут наказание", - сказал он.







Выступая на церемонии, Дмитрий Савельев отметил, что 26 лет назад в Ходжалы произошла чудовищная трагедия, было совершено нападение на мирных жителей. В результате этого преступления были убиты 613 невинных людей. Это - геноцид. А те, кто учинил это, до сих пор не понесли наказания. Мы все вместе должны постараться довести до мира правду о Ходжалинском геноциде, чтобы виновники этой трагедии понесли справедливое наказание. Обучающиеся в Турции иностранные студенты должны повлиять на руководящих лиц своих государств, обратиться с призывом к парламентам стран в связи с Ходжалинским геноцидом. Они должны присоединиться к пропагандистской работе, чтобы это зверство не осталось безнаказанным.



Расценив Ходжалинский геноцид как трагедию не только Азербайджана, но и всего человечества, Шамиль Айрым отметил, что Армения должна прекратить агрессорскую политику, вернуть оккупированные земли Азербайджана. Он подчеркнул, что сегодня турецкий народ живет болью Ходжалинского геноцида. Об этом геноциде должны знать все. Есть видеозаписи, фотоснимки, очевидцы, однако большая часть мира продолжает хранить молчание. Ходжалинский геноцид должны признать все государства.



Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов поделился с участниками мероприятия ужасами геноцида, очевидцем которых он стал в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года. Он сказал, что в ту ночь армяне не пожалели стариков и женщин, детей. Этот геноцид совершили агрессорское армянского государство и армянские террористические организации. Тела убитых были осквернены. Те, кто совершил это преступление, сегодня свободно разгуливают на свободе, им создают условия для выступлений с международных трибун.



Выпускник Университета Эрджиез Наджаф Гамбаров выразил уверенность в том, что нагорно-карабахская проблема рано или поздно будет решена на основе норм международного права. Азербайджан освободит от агрессора свои оккупированные территории и однажды в городе Ходжалы будет разбит парк Кайсери.







Выразив от имени Азербайджанского государства признательность всем, кто внес вклад в создание парка Ходжалы и возведение памятника шехидам, помощник Президента Али Гасанов рассказал об ужасах Ходжалинского геноцида. Подчеркнув, что по масштабам и методологии преступления Ходжалинский геноцид стал самой чудовищной трагедией, совершенной после распада Советского Союза, помощник Президента сказал, что 26 лет мы переживаем боль этого кровавого преступления. Учинившие Ходжалинский геноцид руководили армянским государством, им предоставлялась трибуна ООН. "Доводя до мира правду о Ходжалы, издавая книги об этой трагедии, устанавливая памятники, мы не стремимся прививать враждебные настроения по отношению к армянскому народу. Мы хотим, чтобы мир узнал преступников, которые вышли из армянского народа, долгое время находились у власти. Мы хотим донести до мира суть их деяний, чтобы такие кровавые трагедии больше не повторялись. Пока история не даст оценку этому, такие случаи могут повториться. Поэтому мы призываем миролюбивое человечество дать справедливую оценку этой трагедии", - сказал Али Гасанов.



Источник: АЗЕРТАДЖ



