МВФ требует повысить цены на газ еще на 40% - СМИ

Цена на газ для населения в Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров Кабмина с Международным валютным фондом. Об этом в среду, 24 октября, пишет Экономическая правда со ссылкой на источники, знакомые с позицией МВФ.



Отмечается, что рыночная цена рассчитывается на базе импортного паритета - средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозируемую цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию.



Ранее планировалось поднять тарифы за один раз, теперь же повышение цен распределили на несколько этапов, растянутых на один год. Сообщается, что очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года.



Каким именно будет шаг повышения зависеть также от ситуации на мировых сырьевых рынках.

