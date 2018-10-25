Лобода попала в больницу из-за проблем с почками

Светлана Лобода была экстренно госпитализирована с подозрением на обструкцию почки. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказал источник в окружении певицы.



Скорая помощь увезла певицу прямо с репетиции своего нового шоу. По словам собеседника издания, во время исполнения сложного танцевального номера Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание. В настоящее время врачи уточняют диагноз и пытаются стабилизировать состояние пациентки.



Уточняется, что данных об отмене концертов, запланированных на 25,26 и 28-го октября, не поступало.

