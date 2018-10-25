МВФ даст денег только после новых тарифов на тепло

МВФ даст денег только после новых тарифов на тепло

Новая программа поддержки экономической политики Украины будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. Такое решение принял Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ), сообщает в среду, 24 октября, Интерфакс-Украина.

Отмечается, что соответствующая информация содержится в предварительном проспекте эмиссии еврооблигаций Министерства финансов.

"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда", – говорится в документе.