Люди Порошенко "покупали" бомжей для митинга против Тимошенко (видео)

Передборчі перегони в Україні набирають обертів, тому не дивно, що деякі кандидати в Президенти вже не нехтують використанням брудних технологій по відношенню до опонентів. Так, сьогодні був розкритий організатор проплаченого мітингу проти Юлії Тимошенко. Його фактично спіймали «на гарячому», а в його телефоні знайшли докази причетності штабу Петра Порошенка до фейкового мітингу під офісом «Батьківщини». Про це на Facebook сторінці Фан-клубу Юлії Тимошенко розповів його голова – Костянтин Рябець. В якості підтвердження своїх слів він виклав відео, на якому чітко видно, як організатор псевдо-мітингу роздає гроші людям, яких пізніше прихильникам Тимошенко вдалося зняти на відео на самому мітингу.

«Сьогодні мені, а також іншим прихильникам Юлії Тимошенко вдалося затримати одного з людей Порошенка, який брав участь в організації псевдо-мітингу під стінами офісу «Батьківщини» на Турівській. В ході «дружньої бесіди» з телефону організатора мітингу нам вдалося добути кадри, які він знімав, мабуть, для свого шефа (Порошенка) в якості звіту про виконану роботу, про те, як він купує учасників мітингу і роздає їм гроші!», – написав Костянтин Рябець.

Рябець заявляє, що знайдені кадри доводять штучність проведеного мітингу, а також свідчать про причетність політтехнологів діючого президента до дискредитації своїх опонентів за допомогою «брудних методів» політичної боротьби.

«На першому відео відображений сам момент роздачі грошей особам, які дуже нагадують бомжів, а на іншому нам вдалося знайти вже цих осіб серед учасників мітингу! Ця ситуація якнайкраще показує справжнє обличчя Порошенка і методи, якими він діє! На його мітинги люди виходять тільки за гроші! Все так само фальшиво, як і його хвалебні реформи! Прохання зробити всім максимальний репост, адже зловити за руку організаторів мітингів за гроші – це велика рідкість! Окреме прохання всім представникам ЗМІ висвітлити це питання!», – констатував Костянтин Рябець.