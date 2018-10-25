На Украине запретили фильмы "Божья тварь", "Потерянный рай" и "Любовь в большом городе-2"

На Украине запретили фильмы "Лузер", "Божья тварь" и романтическую комедию "Любовь в большом городе 2". Таким образом в Госкино Украины отреагировали на санкции Минкульта, введенные против российских актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой.



Ранее министерство внесло героев экрана в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.



На фильмы с участием российских актеров отменили государственную регистрацию и прокатные удостоверения.



Например, в "Любви в большом городе 2", "официально запрещенный" чиновниками Леонид Ярмольник сыграл отца главного героя Игоря, которого воплотил лидер "Квартала" Владимир Зеленский. Также вне закона оказались фильмы "Звезда шерифа" и "Потерянный рай" с Ириной Алферовой. Государственной регистрации лишились уже 233 фильма.

