Если человеку трудно по утрам вставать, это медицинское отклонение

Если человеку трудно по утрам вставать, это медицинское отклонение

Известно оно как дисания (также определяется как клиномания), пишет The Daily Mail. Иногда у людей с этим расстройством развивается тревожность и желание днями оставаться в кровати.

И, хотя мало кто из специалистов признает наличие дисании, это более чем реальное расстройство, говорят независимые эксперты. По их словам, обычного предписания соблюдать 8-мичасовой режим ночного сна в этом случае не работает. Людей с дисанией порой из постели не могут вытащить, даже важные дела.

Сами они описывают одну только мысль о пробуждении как нечто "подавляющее" или "изнурительное". В случае наличия подобных мыслей эксперты рекомендуют обратиться к врачу. Правда, они оговариваются: специфического лечения нет. Однако можно попробовать исправить ситуацию, отходя ко сну на 1-2 часа раньше привычного.