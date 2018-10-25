Если человеку трудно по утрам вставать, это медицинское отклонение

Известно оно как дисания (также определяется как клиномания), пишет The Daily Mail. Иногда у людей с этим расстройством развивается тревожность и желание днями оставаться в кровати.



И, хотя мало кто из специалистов признает наличие дисании, это более чем реальное расстройство, говорят независимые эксперты. По их словам, обычного предписания соблюдать 8-мичасовой режим ночного сна в этом случае не работает. Людей с дисанией порой из постели не могут вытащить, даже важные дела.



Сами они описывают одну только мысль о пробуждении как нечто "подавляющее" или "изнурительное". В случае наличия подобных мыслей эксперты рекомендуют обратиться к врачу. Правда, они оговариваются: специфического лечения нет. Однако можно попробовать исправить ситуацию, отходя ко сну на 1-2 часа раньше привычного.

