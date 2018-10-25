Филарет рассказал, когда Украина получит Томос

Создание единой поместной автокефальной Церкви и получения Томоса об автокефалии должно состояться до конца текущего года. Такое мнение высказал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в эфире одной из радиостанций, передает УНН. “До конца года, надеюсь, что и объединение состоится, и Томос получим, и будем иметь одну в Украине Православную церковь”, — отметил патриарх.



По его словам, три православные церкви — Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата должны прийти на Собор церквей и объединиться в единую Православную церковь, принять участие в выборах предстоятеля единой Церкви и принять ее устав.



При этом он добавил, что Вселенский патриарх поможет в процессе объединения — он направит на Собор своего представителя, который поспособствует тому, чтобы объединение произошло.



Также Филарет уточнил, что процесс создания единой Церкви в Украине идет естественным процессом. Сначала, 11 октября, Священный Синод принял решение о том, что анафема не действует. Следующий шаг — созыв Собора.



“Я думаю, что Собор готовится, потому что на Соборе будет представитель Вселенского патриарха. Поэтому, если бы это зависело только от нас, от украинской стороны, то мы могли бы сказать, когда это будет. А поскольку это зависит еще от Вселенского патриарха, то мы не можем конкретно сказать. Слышим, что в ноябре будет. Конкретной даты пока нет. Но знаем одно, что Вселенский патриарх твердо стоит на позиции предоставления автокефалии украинской церкви”, - добавил патриарх.

