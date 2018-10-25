Гройсман испытал поезд в аэропорт Борисполь

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершил пробную поездку на скоростном поезде из Киева в аэропорт Борисполь. Об этом он сообщил утром в четверг, 25 октября, на своем микроблоге в Twitter.



"Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт Борисполь", - написал глава правительства.



Он также напомнил основные этапы реализации проекта.



"В феврале - проект, в мае - начало работ, в октябре - тестовый пуск подвижного состава", - подчеркнул он.



Гройсман также сообщил, что на ноябрь запланировано начало работы экспресса.



По его словам, проект стоил около 580 млн грн.



"Сэкономили на закупках и эффективно использовали имеющийся бюджетный ресурс. Для сравнения: смета печально известного Воздушного экспресса в 2010 году составила 3,2 миллиарда гривен.

