"Нова Пошта" подняла тарифы на 25%

Группа компаний "Нова Пошта" (Киев) подняла тарифы на основные услуги на 11-25%, объясняя это ростом цен на топливо.



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, тарифы на пересылку по схеме "отделение-отделение" отправлений весом от 1 до 2 кг увеличились на 2 грн - до 20 грн; весом до 5 кг - на 5 грн, до 25 грн; весом до 10 кг - на 5 грн, до 30 грн; весом до 20 кг - на 5 грн, до 35 грн. Стоимость отправлений весом до 30 кг увеличилась на 10 грн - до 50 грн. Доплата за 1 кг грузов весом более 30 кг при доставке по Украине возрастает на 0,5 грн.



"Мы повышаем тарифы всего на 2-5 грн на основные услуги впервые с августа 2017 года, тогда как цены на топливо, от которого зависит многое в нашем бизнесе, выросли на 8 грн за литр за тот же период", - заявляет директор "Нова Пошта" Александр Бульба.



В то же время в пресс-службе отметили, что тарифы на доставку грузов по городу и области остаются без изменений. Не изменяются также тарифы на доставку шин и дисков.



Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2018 году планирует увеличить объем обслуженных отправлений на 16,6% - до 170 млн.



"Нова Пошта" в январе-июне 2018 года доставила 78 млн отправлений, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



"Нова Пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, автопарк превышает 3,600 тыс. автомобилей. В 2017 году доставлено более 145 млн отправлений.

