На Майдане Незалежности будут два года менять покрытие

На Майдане Незалежности планируют капитально отремонтировать покрытие. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает сайт города Киев со ссылкой на КП Дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района.



Отмечается, что работы назначены на осень 2019 года.



Так, начало капремонта покрытия на главной площади столицы запланировали на сентябрь 2019 года. А завершить ремонт намерены в конце 2021 года.



На данный момент стоимость работ оценили в 70 млн грн.



Информация о том, будут ли перекрывать проезжую часть дороги в связи с ремонтом, пока неизвестна.

