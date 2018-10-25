На Майдане Незалежности будут два года менять покрытие
На Майдане Незалежности планируют капитально отремонтировать покрытие. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает сайт города Киев со ссылкой на КП Дорожно-эксплуатационного управления Шевченковского района.
Отмечается, что работы назначены на осень 2019 года.
Так, начало капремонта покрытия на главной площади столицы запланировали на сентябрь 2019 года. А завершить ремонт намерены в конце 2021 года.
На данный момент стоимость работ оценили в 70 млн грн.
Информация о том, будут ли перекрывать проезжую часть дороги в связи с ремонтом, пока неизвестна.
Источник: Корреспондент
13:39