В отправленных в США бомбах нашли осколки стекол и электронные часы

Взрывные устройства, отправленные по семи адресам в США, находились в 15-сантиметровых трубках, содержащих осколки стекол в качестве поражающих элементов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы.



Внутри бомб также нашли порох, аккумулятор кнопочного типа, детонатор и цифровые часы. Устройства содержали элементы, которые используют при создании действующих бомб, отметила газета. Пока официально неизвестно, были ли отправленные бомбы действующими. Опрошенные эксперты допустили, что это могли быть муляжи взрывных устройств.







Это рентгеновский снимок одной из самодельных бомб, адресованных CNN и видным критикам президента Трампа, предоставленный сотрудниками правоохранительных органов, ведущих дело.



Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, назвал «презренными» действия людей, отправивших взрывные устройства. На митинге в Висконсине он также призвал СМИ прекратить «бесконечную вражду и постоянные негативные и зачастую ложные нападки».



Безопасность американского народа — мой наивысший приоритет. Я только что завершил брифинг с ФБР, министерством юстиции, министерством внутренней безопасности и Секретной службой США.



С 22 по 24 октября в США по почте отправили семь конвертов со взрывными устройствами, адресованных политикам, бизнесменам и журналистам. В качестве отправителя значился адрес конгрессмена-демократа Дебби Вассерман Шульц во Флориде. В правоохранительных органах сказали, что Шульц не причастна к случившемуся. В ФБР допустили, что отправленных конвертов может быть больше.

