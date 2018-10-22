Госкино запретило фильмы с двумя российскими актерами

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы с участием Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.



"Решение принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 №1315 и приказа Министерства культуры Украины от 22.10.2018 №914 о внесении Ярмольника Леонида Исаковича и Алферову Ирину Ивановну в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.



Таким образом, подчеркнули в госучреждении, Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы:



(С участием Ярмольника)



"Любовь в большом городе 2", реж. Вайсберг М .;

"Лузер", реж. Абдулов В .;

"Божья тварь", реж. Данелия-Юркова Г.



(С участием Алферовой Ирины Ивановны)



"Звезда шерифа", реж. Литус М .;

"Потерянный рай", реж. Рожко В.



"Согласно действующему законодательству Украины, после включения одного из участников фильма в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Госкино автоматически отменяет государственную регистрацию и признает недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы. Хочу заметить, что всего на сегодняшний день на этом основании отменено государственную регистрацию 233-х фильмов", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

